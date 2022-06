Samrat Prithviraj BO Collection Day 4: चौथे दिन औंधे मुंह गिरी अक्षय कुमार की फिल्म, कलेक्शन में आई भारी गिरावट

नई दिल्ली: Samrat Prithviraj Box Office Collection Day 4: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने हमेशा ही ये साबित कर दिखाया है कि वह अपने आप को बखूबी किसी भी किरदार में ढाल सकते हैं. उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज (Samrat Prithviraj)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को दर्शकों का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी पर बेस्ड अक्षय की फिल्म की ओपनिंग काफी सुस्त रही थी, लेकिन जब फिल्म ने कमाई के मामले में वीकेंड पर रफ्तार पकड़ी तो हर किसी की टूटी हुई उम्मीदें फिर से जाग गई थीं. लेकिन फिल्म के चौथे दिन का कलेक्शन निराश करने वाला है.

फिल्म के सोमवार के कलेक्शन ने उड़ाए होश

सम्राट पृथ्वीराज ने वीकेंड पर अच्छा कलेक्शन किया था. शनिवार और रविवार के दिन फिल्म की कमाई में उछाल देखा गया, लेकिन सोमवार का कारोबार देख न सिर्फ मेकर्स, बल्कि फैंस भी काफी हैरान हैं.

#SamratPrithviraj has a sharp decline on Day 4 [Mon]... Should've scored in double digits or thereabouts to make up for unsatisfactory biz on Day 1 and 2... Biz at national chains remains dull... Fri 10.70 cr, Sat 12.60 cr, Sun 16.10 cr, Mon 5 cr. Total: ₹ 44.40 cr. #India biz. pic.twitter.com/GQOACqoa0Z

taran adarsh (@taran_adarsh) June 7, 2022