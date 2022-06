Samrat Prithviraj Box Office Collection Day 6 : इस बार नहीं चल पाया अक्षय कुमार का जादू, छठे दिन किया सबसे कम कारोबार

नई दिल्ली: Samrat Prithviraj Box Office Collection Day 6: वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी पर बेस्ड अक्षय कुमार की फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' दर्शकों का दिल जीतने में बुरी तरह फेल हो गई है. फिल्म में अक्षय का लुक और डायलॉग डिलीवरी फैंस को पसंद नहीं आ रहा है. अब फिल्म ने अपनी रिलीज के छठे दिन में ही दम तोड़ दिया है. अक्षय कुमार की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हर गुजरते दिन के साथ फुस्स हो रही है. छठे दिन फिल्म की कमाई और ज्यादा गिर गई है. हालांकि फिल्म ने अब जाकर 50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

फिल्म के बुधवार के कलेक्शन ने उड़ा होश

अब फिल्म के बुधवार का कारोबार सामने आ चुका है. ताजे आंकड़े देख मेकर्स के साथ-साथ फैंस के भी होश उड़े हुए हैं. फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने 'सम्राट पृथ्वीराज' के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है.

#SamratPrithviraj continues to struggle... Biz at the national [multiplex] chains is dull... Eyes ₹ 55.5 cr [+/-] total in *Week 1*... Fri 10.70 cr, Sat 12.60 cr, Sun 16.10 cr, Mon 5 cr, Tue 4.25 cr, Wed 3.60 cr. Total: ₹ 52.25 cr. #India biz. pic.twitter.com/Ry812wSXsb

taran adarsh (@taran_adarsh) June 9, 2022