Shah Rukh Khan Hospitalized: शाहरुख खान की बिगड़ी तबीयत, तुरंत अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती

Shah Rukh Khan Hospitalized: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के चाहने वालों के लिए परेशान करने वाली खबर आ रही है. बताया जा रहा है कि अचानक एक्टर की तबीयत बिगड़ गई हैं, जिसके कारण उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वह डिहाइड्रेशन का शिकार हुए हैं. इस समय एक्टर अहमदाबाद में हैं, ऐसे में उन्हें अहमदाबाद के केडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

जूही चावला पहुंचीं अस्पताल

बताया जा रहा है कि शाहरुख को बुधवार, 22 मई को दोपहर करीब 2 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. कुछ देर डॉक्टर्स ने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सुपरस्टार की हालत में पहले से काफी सुधार है.

#WATCH | Gujarat: Actor Juhi Chawla and her husband Jay Mehta leave from KD Hospital, in Ahmedabad.

Actor Shah Rukh Khan has been admitted to the hospital. Details awaited. pic.twitter.com/osyGyAmwp2

