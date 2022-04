Jersey: रिलीज होते ही बॉयकॉट की जाने लगी शाहिद कपूर की फिल्म, जानिए क्यों नाराज हैं लोग

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की फिल्म 'जर्सी' (Jersey) का फैंस को लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार था. अब आखिरकार ये फिल्म शुक्रवार को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फिल्म को मशहूर हस्तियों और फैंस से जबरदस्त प्रतिक्रिया हासिल हो रही है. हालांकि, दूसरी ओर कुछ लोग शाहिद कपूर और बॉलीवुड इंडस्ट्री पर नाराजगी जताते इसे बॉयकॉट करने लगे हैं.

ट्रेंड हुआ बॉयकॉट

फिल्म रिलीज से पहले भी काफी विवाद झेल चुकी है. कानूनी पचड़ों में फंसने के बाद अब सोशल मीडिया पर 'जर्सी' लोगों के निशाने पर आ गई है. फिल्म के रिलीज होते ही ये ट्विटर पर 'जर्सी बॉयकॉट' ट्रेंड होने लगी है. लगातार इसे बॉयकॉट करने की मांग बढ़ती ही जा रही है. हालांकि, इसके कई कारण हैं, कि लोगों ने अपना गुस्सा शाहिद की फिल्म पर निकाला है.

सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने किया बॉयकॉट

सबसे ज्यादा तो इसे दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वालों ने बॉयकॉट किया है.

Will never forget the way @iamsrk and @shahidkapoor insulted #SushantSinghRajput at IIFA. We'll make sure Jersey becomes the lowest grossing bollywood movie of 2022 and a bigger flop than 83. #BoycottJersey#BoycottBollywood.

Sushant A Boy Next Door. pic.twitter.com/ta3gOstdDc

— Debmalya Banerjee (@DebmalyaDgp) April 21, 2022