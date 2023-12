Dunki के प्रमोशन के लिए दुबई पहुंचे शाहरुख खान का फैन्स ने किया ग्रैंड वेलकम, चीयरिंग और हूटिंग से गूंजा पूरा ऑडिटोरियम

नई दिल्ली: Dunki: शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म डंकी इस हफ्ते रिलीज के लिए तैयार है और ऐसे में सुपरस्टार ने अपनी फिल्म की प्रमोशनल जर्नी भी जोरो शोरो से शुरू कर दी है. दर्शकों का उत्साह पहले से ही हाई है, वहीं शाहरुख दुनिया भर में अपना जादू फैलाकर इसे और बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं.

हाल में दुबई से फिल्म का प्रमोशनल सफर स्टार्ट करते हुए, डंकी डे 1 प्रमोशन पर ग्लोबल विलेज में उनकी एंट्री के लिए एक ग्रैंड सेटअप के साथ शाहरुख का लोगों ने ग्रैंड वेलकम किया. किंग खान ने भी फैंस को एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

KING & his Sea of FANs are everywhere! More than 85000 FANs gather to catch a glimpse of SRK at Dubai Global Village! @iamsrk#DunkiInDubai #Dunki #DunkiAdvanceBookings #ShahRukhKhan pic.twitter.com/LLHxdpTuUo

— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) December 17, 2023