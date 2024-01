किस डायरेक्टर के साथ काम करने की रिक्वेस्ट कर रहे Shahrukh khan? लाइव इवेंट में कही ये बात

Shahrukh Khan willing to do Film Mani Ratnam: शाहरुख खान इन दिनों डंकी की सक्सेस एन्जॉय कर रहे हैं. इसी बीच एक अवॉर्ड फंक्शन के दौरान एक्टर ने साउथ के फेमस डायरेक्टर मणि रत्नम के साथ काम करने की इच्छा जताई है.