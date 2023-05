'द केरल स्टोरी' पर बढ़ा विवाद, शशि थरूर ने चैलेंज करते हुए कहा- दावा साबित करो और ले जाओ एक करोड़

नई दिल्ली The Kerala Story: फिल्म 'द केरल स्टोरी' पर शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है. फिल्म 'द केरल स्टोरी' को लेकर कंग्रेस सांसद शशि थरूर ने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि यह आपके केरल की कहानी हो सकती है लेकिन हमारे केरल की कहानी नहीं है. वहीं अब शशि थरूर ने फिल्म को लेकर ट्वीट किया है. उन्होंने फिल्म को लेकर एक चैलेंज दिया है.

शशि थरूर ने दिया चैलेंज

Now there’s an opportunity for all those hyping the alleged conversions of 32,000 women on Kerala to Islamism — to prove their case and make some money. Will they be up to the challenge or is there simply no proof because none exists? NotOurKeralaStory pic.twitter.com/SrwaMx556H

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) May 1, 2023