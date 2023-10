इस वजह से Shehnaaz Gill को हॉस्पिटल में करना पड़ा एडमिट, एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर कर दी हेल्थ अपडेट

नई दिल्ली: Shehnaaz Gill Health: अपने चुलबुलेपन से सबका दिल जीतने वाली शहनाज गिल इन दिनों खबरों में छाई है. जिसकी वहज उनकी फिल्म 'थैंक यू फॉर कमिंग' (Thankyou For Coming) है. फिल्म में शहनाज की एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया है. इसी बीच अचानक उनकी हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबर सामने आ रही हैं.

हॉस्पिटल पहुंचीं शहनाज गिल

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शहनाज गिल को फूड प्वाइजनिंग हो गई है. इस वजह से एक्ट्रेस की तबियत बिगड़ गई है. पेट में इंफेक्शन की वजह से उन्हें एडमिट करना पड़ा है. शहनाज से मिलने रिया कपूर हॉस्पिटल पहुंचीं थीं. उन्होंने एक्ट्रेस का हाल चाल लिया. वहीं इस खबर को सुनने के बाद से फैंस काफी परेशान हो गए थे.

शहनाज ने शेयर किया वीडियो

शहनाज गिल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में एक्ट्रेस ने फैंस से परेशान न होने की अपील की है, साथ ही बताया कि अब वह ठीक हैं. वीडियो में शहनाज हॉस्पिटल बेड पर लेटी दिख रही हैं उन्होंने कहा कि- 'देखो टाइम सबका आता है, सबका जाता है.

Get well soon ShehnaazGill is in Hospital #ShehnaazGiIl #shehnaazkaurgill #Shehnaazians #ShehnaazKaurGiII #ShehnaazGallery pic.twitter.com/CKANiBIWex

