सिद्धार्थ मल्होत्रा का ऐसा रूप देख भड़के पाकिस्तानी, सुनाने लगे खूब खरी-खोटी

नई दिल्ली: सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'मिशन मजनू' (Mission Majnu) को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. फिल्म में उन्हें एक रॉ एजेंट का किरदार निभाते हुए देखा जाएगा, जो हिन्दुस्तानी जासूस बनकर पाकिस्तान में रह रहा है. हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसके बाद से सिद्धार्थ के फैंस के बीच फिल्म को लेकर बेसब्री बढ़ गई है. हैरानी की बात तो ये है कि अब इस ट्रेलर को देखकर पाकिस्तान के लोग भड़क पड़े हैं. उनका गुस्सा ट्वीटर पर खूब देखने को मिल रहा है.

'मिशन मजनू' के ट्रेलर के निकला पाकिस्तान का गुस्सा

'मिशन मजनू' के ट्रेलर में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में भारत को तबाह करने के लिए एक न्यूक्लियर बम बनाया जा रहा, जिसकी भकन हिन्दुस्तानियों को लग चुकी है. इसी मिशन को नाकामयाब करने के लिए सिद्धार्थ को पाकिस्तान भेजा गया है.

Yeh adaab wadaab and that look. Bhai yeh hamara Wala Pakistan nhi koi parallel universe ka Pakistan dikha dia hai ghalti say.

— (@MaslyMesscafe) January 10, 2023