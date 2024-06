VIDEO: सोनू निगम ने स्टेज पर धोए आशा भोसले के पैर, लोग बोले- 'ये तो नेता बनने से कुछ कदम दूर हैं'

नई दिल्ली: भारतीय सिंगर्स की सूची पार्श्व गायिका आशा भोसले के बिना अधूरी ही रहेगी. उनके गानों को दुनियाभर में बहुत पसंद किया जाता है. उनकी मधुर आवाज ने दिलों पर खूब जादू चला है. वहीं, बड़ी-बड़ी हस्तियां भी उनके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़तीं. दुनियाभर के सिंगर्स उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं. अब इस लिस्ट में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सिंगर सोनू निगम का नाम भी जुड़ा दिख रहा है.

आशा भोसले की बायोग्राफी इवेंट में पहुंचे थे सोनू निगम

हाल ही में आशा भोसले की बायोग्राफी 'स्वरस्वामिनी आशा' का बुक लॉन्चिंग का इवेंट रखा गया था. इस खास मौके पर सोनू निगम भी शरीक रहे. इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा किया कि सभी का दिल जीत लिया.

#WATCH | Maharashtra: During the biography launch of Singer Asha Bhosle, Singer Sonu Nigam washed her feet as an expression of his respect and gratitude towards her. https://t.co/2F5FKbsZRT pic.twitter.com/6shtVKQpKp

— ANI (@ANI) June 28, 2024