सोनू सूद को भारी पड़ा महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देना, फैंस ने ही लगाई फटकार

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) लॉकडाउन के दौरान से ही एक मसीहा के रूप में सामने आए हैं. काफी समय से वह लगातार लोगों की अलग-अलग तरह से मदद करते दिख रहे हैं. उन्होंने आम लोगों को भी दूसरों की मदद करने के लिए काफी प्रेरित किया है. सोनू को उनके इन नेक कामों के लिए लोगों से तारीफें भी मिली हैं.

फैंस बनवा चुके हैं सोनू का मंदिर

सोनू को लोगों का ऐसा प्यार मिला है यहां तक की कई लोगों ने उनकी तस्वीर अपनी मंदिर में रखकर उन्हें भगवान की तरह पूजना भी शुरू कर दिया. वहीं, कुछ लोगों ने सोनू सूद का मंदिर तक बनवा डाला. इसी बीच अब कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से लोगों ने सोनू को खरी-खोटी सुनानी शुरू कर दी है.

सोनू के इस ट्वीट पर भड़के लोग

दरअसल, गुरुवार को महाशिवरात्रि के मौके पर सोनू ने अपने ट्वीट के जरिए सभी को इस खास दिन की शुभकामनाएं दी, जिस पर काफी भड़क पड़े हैं.

Plz don't distribute free gyaan on Hindu religion it's really really really shameful. I don't aspects .#WhoTheHellAreUSonuSood pic.twitter.com/jEXaImO1aD

— Alka Thakur (@Alkathakuren) March 11, 2021