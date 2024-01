फिल्म 'कंगुवा' से सूर्या का दमदार लुक आया सामने, पोस्टर देख लोगों के रोंगटे हुए खड़े

नई दिल्ली: Kanguva: यूवी क्रिएशन्स के सहयोग से स्टूडियो ग्रीन सूर्या स्टारर फिल्म "कंगुवा" का भव्य पैमाने पर निर्माण कर रहा है. फिल्म ने अपने लॉन्च के बाद से ही उम्मीदों का मीटर काफी बढ़ा दिया है. इस एक्साइटिंग खबर के साथ कि फिल्म 3डी प्रारूप में 10 भाषाओं में रिलीज होगी, ट्रेड जगत में फिल्म को लेकर उत्साह और तेज हो गया है.

ऐसे में आज मेकर्स ने एक आकर्षक पोस्टर के साथ फिल्म से सूर्या का बहुप्रतीक्षित दूसरा लुक जारी कर दिया है. ये पोस्टर किसी शानदार कंटेंट से कम नहीं है. दोनों ही लुक बहुत शानदार हैं. सूर्या की जादुई स्क्रीन उपस्थिति ने फैन्स को दीवाना कर दिया है. हर प्रमोशनल कंटेंट के साथ लोगों की उम्मीदें आसमान छू रही है.

A Destiny Stronger Than Time

The past, present and future.

All echo one name! #Kanguva

Here is the #KanguvaSecondLook @Suriya_offl @DishPatani @directorsiva @ThisIsDSP @GnanavelrajaKe @UV_Creations @KvnProductions @NehaGnanavel @saregamasouth pic.twitter.com/9iwoiZuiOq

