VIDEO: विजयकांत के अंतिम संस्कार पर हुई थलापति विजय संग हुई बदसलूकी, फेंक कर मारी गई चप्पल

नई दिल्ली: दक्षिण भारतीय एक्टर और राजनेता विजयकांत (Vijayakanth) ने 28 दिसंबर को 71 साल की उम्र में हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया. ऐसे में उनके अंतिम दर्शन करने के लिए साउथ की तमाम बड़ी हस्तियां गुरुवार को चेन्नई के आइलैंड ग्राउंड पर जमा हुईं. थलापति विजय भी विजयकांत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे. अब विजय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

थलापति विजय को मारी चप्पल

इस वीडियो में देखा जा रहा है कि भारी भीड़ के बीच किसी ने चप्पल फेंकी जो सीधे विजय को जाकर लगी. हालांकि, थलापति विजय इस घटना पर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए आगे बढ़ते चले गए, लेकिन उनके साथ जो शख्स चल रहा था, उसने उसी दिशा में वापस चप्पल फेंक दी जहां से वो आई थी.

We #Ajith fans strongly condemneding this disrespect behaviour to vijay . whoever it may be, we should respect when they came to our place.

Throwing slipper to @actorvijay is totally not acceptable

Stay strong #Vijay #RIPCaptainVijayakanth pic.twitter.com/dVg9RjC7Yy

— AK (@iam_K_A) December 29, 2023