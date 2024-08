Stree 2 Box Office Collection Day 10: दूसरे शनिवार 'स्त्री 2' ने रचा इतिहास, बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा

Stree 2 Box Office Collection: श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की पिछले ही दिनों रिलीज हुई फिल्म 'स्त्री 2' ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला है. वहीं, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी लगातार कई रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए शानदार कमाई कर रही है. अपने दूसरे शनिवार भी 'स्त्री 2' की कमाई थमने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म के लिए दूसरा वीकेंड शानदार साबित हो रहा है. फिल्म ने अपने 10वें दिन के कलेक्शन के साथ 350 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं, इसने फिर कई बड़ी फिल्मों को मात दे दी है. चलिए जानते हैं फिल्म का अब तक का कारोबार.

दूसरे शनिवार को भी जारी है भौकाल

फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने 'स्त्री 2' के दूसरे शनिवार यानी 10वें दिन का कलेक्शन बताते हुए एक्स (ट्वीटर) पर पोस्ट किया है. इसी के साथ उन्होंने बताया कि श्रद्धा कपूर और राजकुमार ने 10वें दिन शाहरुख खान की पठान, जवान, सनी देओल की गदर, प्रभास की बाहुबली 2 और यश की केजीएफ को भी मात दे दी है.

HISTORIC SATURDAY... #Stree2 emerges as the first BLOCKBUSTER of 2024... Creates HISTORY by surpassing the [second] Sat totals of #Gadar2 [₹ 31.07 cr], #Jawan [₹ 30.10 cr], #Baahubali2 #Hindi [₹ 26.50 cr], #TheKashmirFiles [₹ 24.80 cr], #Pathaan [₹ 22.50 cr] and #KGF2 #Hindi… pic.twitter.com/aZd0L1OPau

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 25, 2024