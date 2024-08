Stree 2 Box Office Collection Day 11: श्रद्धा कपूर की 'स्त्री 2' ने 11वें दिन मचाया भौकाल, अब तक पहुंच चुका है इतना आंकड़ा

Stree 2 Box Office Collection Day 11: श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) और राजकुमार राव (Rajkummar Rao) ने इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाया हुआ है. 'स्त्री 2' की रिलीज के बाद से ही इस फिल्म, इसके कलाकारों और डायलॉग्स को लेकर काफी चर्चा है. पहले ही दिन से फिल्म जबरदस्त कारोबार कर रही है. दर्शकों पर इसका ऐसा बुखार चढ़ा है कि 11वें दिन भी उतरने का नाम नहीं ले रहा है. अमर कौशिक के निर्देशन में बनी फिल्म ने दूसरे वीकेंड भी खूब धमाल मचाया हुआ है. अब फिल्म के दूसरे रविवार, यानी 11वें दिन का आंकड़ा भी सामने आ गया है. चलिए जानते हैं 'स्त्री 2' की अब तक की कमाई.

11वें दिन भी Stree 2 का कलेक्शन रहा शानदार

'स्त्री 2' ने अपने पहले वीक में शानदार कमाई. वहीं, दूसरे हफ्ते भी श्रद्धा कपूर की फिल्म ने जबरदस्त कारोबार किया. दूसरे वीकेंड में इसकी कमाई में एक बार फिर उछाल देखने को मिला.

BLOCKBUSTER SUNDAY - 'STREE 2' JOINS ₹ 400 CR CLUB... #Stree2 RUNS RIOT on [second] Sun... Cinemas across #India - from multiplexes to single screens - witness outstanding occupancy, driving the overall total to ₹ 400 cr.

जहां एक ओर इसे वीकेंड का फायदा मिला, वहीं दूसरी ओर उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को जन्माष्टमी की छुट्टी का भी इसे फायदा मिलने वाला है. हालांकि, इससे पहले 'स्त्री 2' के दूसरे रविवार के आंकड़ों पर नजर डाल लेते है. फिल्म ने 11वें दिन 40.75 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है.

फिल्म ने दूसरे सप्ताह किया इतना कारोबार

श्रद्धा-राजकुमार राव की 'स्त्री 2' ने 11वें दिन 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पार कर लिया है. फिल्म ने पहले ही हफ्ते में 307.80 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी.

‘STREE 2’ CREATES H-I-S-T-O-R-Y: SETS NEW BENCHMARKS IN WEEKEND 2… #Stree2 has emerged as the highest-grossing #Hindi film in Weekend 2 [Fri to Sun]... Take a look at the sensational Weekend 2 numbers...

#Stree2: ₹ 93.85 cr

#Gadar2: ₹ 90.47 cr

#Animal: ₹ 87.56… pic.twitter.com/j4NPDKjLnx

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 26, 2024