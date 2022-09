Chup Box Office Collection Day 3: बेहद कम रहा 'चुप' का वीकएंड कलेक्शन, तीसरे दिन कमाए इतने करोड़ रुपये

नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल (Sunny Deol) और साउथ एक्टर दुलकर सलमान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'चुप: रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट' बीते शुक्रवार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. आर बाल्कि के निर्देशन में बनी इस फिल्म को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत मिली थी. 'चुप' बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई कर रही है.

फिल्म को मिला नेशनल सिनेमा डे का फायदा

नेशनल सिनेमा डे होने की वजह से टिकट 75 रुपये थी, जिसकी वजह से कई लोग इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे थे. पहले दिन अच्छी कमाई करने के बाद दूसरे और तीसरे दिन चुप का जादू फीका पड़ा है. इसी बीच फिल्म का तीसरे दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है. जानिए तीन दिनों में फिल्मों की कैसी कमाई रही है.

फिल्म ने तीसरे दिन कमाए इतने करोड़

#Chup has a decent Weekend 1... Benefitted due to low ticket rates on Day 1... Trended well on Day 2 and 3... Needs to maintain the pace from Mon-Thu... Fri 3.06 cr, Sat 2.07 cr, Sun 2.25 cr. Total: ₹ 7.38 cr. #India biz. pic.twitter.com/voe8wIAcqH

