Sunny Deol Video: नशे की हालत में जुहू की सड़को पर स्पॉट हुए सनी देओल, वायरल वीडियो देख शॉक हुए लोग

नई दिल्ली: Sunny Deol Video: बॉलीवुड के मेगा स्टार सनी देओल इन दिनों खबरों में बने हुए हैं. पहले वो अपनी फिल्म 'गदर' को लेकर सुर्खियों में थे तो वहीं अब अपने छोटे भाई बॉबी देओल संग अपने प्यार भरे रिश्ते को लेकर छाए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद सनी देओल के फैंस काफी शॉक में हैं.

जुहू से वायरल हुआ वीडियो

सनी देओल की ऐसी हालत लोगों को पहली बार देखने को मिली है. वायरल वीडियो में एक्टर नशे की हालत में नजर आ रहे हैं. उनको इस हालत में देखर फैंस हैरान हैं और सोच रहे हैं कि आखिर सनी देओल की ऐसी हालत कैसे हो गई है. सामने आए वीडियो में सनी देओल बीच चौराहे पर नशे में घूमते दिख रहे हैं. वो एक ऑटो वाले से टकराने वाले होते ही हैं कि तभी ऑटो वाला रोकता है और उन्हें पहचान लेता है. सनी देओल को लड़खड़ाता देखकर वो सनी देओल को सहारा देता है.

It can be very dangerous! pic.twitter.com/heyinDQUKQ

— KRK (@kamaalrkhan) December 6, 2023