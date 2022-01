सूर्या की 'जय भीम' ने रचा इतिहास, ऐसा कमाल करने वाली बनी पहली भारतीय फिल्म

नई दिल्ली: साउथ फिल्मों के सुपरस्टार सूर्या (Actor Suriya) की पिछले ही दिनों रिलीज हुई फिल्म 'जय भीम' (Jai Bheem) को दर्शकों और समीक्षकों से खूब सराहना हासिल हुई. इस फिल्म ने सभी का दिल जीता. फिल्म की दमदार कहानी और सूर्या की जबरदस्त एक्टिंग ने सभी प्रभावित किया है. ऐसे में अब फिल्म ने अपने नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज करवा ली है, जिससे अब मेकर्स और सूर्या के फैंस की खुशी का ठिकाना है.

बनी पहली ऐसी भारतीय फिल्म

दरअसल, सूर्या की यह फिल्म ऑस्कर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर दिखाई गई है. इसी के साथ यह भारत की पहली ऐसी फिल्म बन गई है, जिसे ऑस्कर के यूट्यूब पर दिखाया गया है.

Yet another feather in the hat for @Suriya_offl's #JaiBhim as it becomes the FIRST Indian film to be featured in Oscars YouTube channel. pic.twitter.com/ATx3q7R5Ox

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) January 18, 2022