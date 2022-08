Dobaaraa BO Collection Day 3: तापसी पन्नू की फिल्म 'दोबारा' के लिए लागत निकालना भी मुश्किल! किया इतना कारोबार

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) और अनुराग कश्यप की फिल्म 'दोबारा' 19 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. टाइम ट्रेवल से जुड़ी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म पर बायकॉट का असर देखने को मिल रहा है. तापसी और अनुराग ने अपनी फिल्म रिलीज होने से पहले विवाद मोल लिया था. इसी बीच फिल्म की कमाई के नए आंकड़े सामने आ गए हैं.

तापसी पन्नू को लगा तगड़ा झटका

पहले दिन महज 72 लाख रुपये और दूसरे दिन 1.02 करोड़ रुपये का कलेक्शन करने वाली तापसी की फिल्म ने तीसरे दिन यानी रविवार को भी कुछ खास कलेक्शन नहीं किया है. 'दोबारा' की तीसरे दिन की कमाई में भारी गिरावट देखने को मिल रही है.

फिल्म ने कमाए इतने करोड़ रुपये

तीसरे दिन अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की फिल्म ने 1.24 करोड़ का कारोबार किया है.

#DoBaaraa has a lacklustre opening weekend... Did witness an upward trend, but the jump - so essential after a low starting point - was missing... Fri 72 lacs [#Janmashtami], Sat 1.02 cr, Sun 1.24 cr. Total: ₹ 2.98 cr. #India biz. pic.twitter.com/qnF7Apuhj5

taran adarsh (@taran_adarsh) August 22, 2022