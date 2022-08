ट्विटर पर भिड़े तापसी पन्नू और KRK, एक्ट्रेस ने गुस्से में कहा 'मूर्ख'

नई दिल्ली: ट्विटर दिग्गज कमाल आर खान (KRK) ने हाल ही में दोबारा फिल्म को लेकर अपनी स्पेशल राय ट्वीट कर दी. उनकी इस राय के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू भड़क गईं. साथ ही डायरेक्टर हंसल मेहता ने भी केआरके को खूब खरी खोटी सुनाई. इन दिनों केआरके बॉलीवुड फिल्मों को अच्छे रिव्यू नहीं दे रहे हैं. उनके अनुसार बॉलीवुड का चार्म फीका पड़ गया है.

दोबारा में मेन लीड में नजर आई तापसी पन्नू केआरके से भिड़ गईं वो ट्वीट कर कहती हैं कि "सर झूठ को जितना मर्जी जोर जोर से बोला जाए वो सच नहीं बन जाता और ये लोग जिनकी रेलिवेंस ही फिल्म इंडस्ट्री से है वही इंडस्ट्री को खत्म करने लगे हैं. सोचो कितने मूर्ख होंगे. वैसे बी दोबारा इनके दिमाग के लिए थोड़ी कठिन फिल्म है बेचारे क्या कर सकते हैं."

केआरके ने बिना टाइम गंवाए तापसी को जवाब दिया "तुम 100 प्रतिशत सही हो तापसीआप चिल्ला-चिल्ला कर चाहे जितने झूठे कलेक्शन बताओ, लेकिन पब्लिक को पता है कि असली बिजनेस क्या है. पब्लिक को पता है कि आपकी फिल्म डिजास्टर है और यह फिल्म पब्लिक की समझ से बहुत दूर है इसीलिए तो पब्लिक देखने ही नहीं गई आप खुद ही देखो!"

#Dobaaraa has done 72 lacs from 370 screens. Which is more than decent. It is these self-proclaimed experts/critics who are part of the malaise affecting us. The industry created these monsters by sucking up to them, paying them and now getting kicked in the back by them. pic.twitter.com/HwMAeyXwxP

— Hansal Mehta (@mehtahansal) August 20, 2022