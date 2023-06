Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: असित मोदी की बढ़ी मुश्किलें, दर्ज हुई FIR

नई दिल्ली: सुपरहिट टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) पिछले कुछ वक्त से अपने शो से इतर सिर्फ विवादों की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है. हाल ही में शो की एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने असित मोदी पर शारीरिक शोषण जैसे कई गंभीर आरोप लगाए थे. इसके बाद से ही असित की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. अब खबर आई है कि शो के एक कलाकार ने असित के खिलाफ केस दर्ज करवाया है.

असित पर लगी ये धाराएं

हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शो के एक कलाकार की शिकायत पर 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के निर्माता असित मोदी, कार्यकारी निर्माता जतिन बजाज और ऑपरेशन हेड सोहेल रमानी के खिलाफ केस दर्ज हो गया है.

Mumbai, Maharashtra | Powai Police has registered a case against Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah producer Asit Modi, operation head Sohail Ramani, and executive producer Jatin Bajaj under sections 354 and 509 of the IPC based on a complaint by an actor of the show. No arrests…

