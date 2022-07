1 अगस्त से तेलुगू फिल्मों की शूटिंग होगी बंद, निर्माताओं की ऐसी क्या है मजबूरी?

नई दिल्ली: जब भारत में फिल्मों की बात आती है तो साउथ की इंडस्ट्री ने एक के बाद एक बेमिसाल फिल्में दर्शकों को दी. ऐसे में तेलुगू इंटस्ट्री (Telugu Film Industry) ने अचानक से फिल्मों की शूटिंग को रोकने का फैसला ले लिया है. उनके इस फैसले से फैंस बहुत आहत हैं. निर्माताओं ने ये फैसला फिल्मों और फिल्म इंडस्ट्री (Film Industry) को हुए नुकसान को लेकर किया है. फिल्मों के हिट जाने के बाद भी नुकसान? आइए जानते हैं उनकी ऐसा करने के पीछे की मजबूरी.

तेलुगू फिल्म निर्माताओं ने 1 अगस्त फिल्म की शूटिंग न करने का फैसला लिया है. ऐसा फिल्म इंडस्ट्री के पुनर्गठन के लिए किया जा रहा है. अब फिल्मे बनाना बहुत महंगा हो गया है. ऐसे में 2020 से लेकर 2021 में कोरोना की वजह से सिनेमा हॉल से आने वाली कमाई बहुत कम हो गई. इस नुकसान की भरपाई के लिए ये फैसला लिया गया है.

कई फिल्म निर्माता हैदराबाद में दो दिनों से दहन मीटिंग कर रहे हैं. प्रेस नोट जारी भी किया गया है, "महामारी के बाद रेवेन्यू मॉडल बदल गया है, साथ ही चीजों का दाम भी बढ़ा है. ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम फिल्म इंडस्ट्री को मजबूत बनाएं. साथ ही फिल्में रिलीज करने के लिए एक हेल्दी एन्वायरमेंट बनाएं. गिल्ड के सभी सदस्यों ने 1 अगस्त 2022 से शूटिंग न करने का फैसला लिया है. ये तब तक जारी रहेगा जब तक हम कोई समाधान नहीं ढूंढा लेते.

