Thank you for coming Review: 'वीरे दी वेडिंग' की याद दिलाती है भूमि पेडनकर की फिल्म , Shehnaaz Gill ने जीता फैंस का दिल

Thank you for coming Review: करण बुलानी के निर्देशन बनी फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फिल्म में भूमि पेडनेकर, शहनाज गिल सहित कईं स्टार्स नजर आए हैं. कैसी है फिल्म चलिए आपको बताते हैं.