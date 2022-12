Titanic सिंगर को हुई ये गंभीर बीमारी, शो किए कैंसिल, बदल गई जिंदगी

नई दिल्ली: टाइटैनिक सिंगर सेलीन डियोन जिनकी आवाज में My heart goes on आज भी इंटरनेट पर ट्रेंड करता है एक गंभीर बीमारी का सामना कर रही हैं. सेलीन ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड की है जिसमें बताया कि कैसे एक बीमारी उन्हं धीरे-धीरे अंदर से खोखला कर रही है.

इंस्टा पर शेयर की वीडियो

54 साल की सिंगर सेलीन डियोनी कनाडा की निवासी हैं. तीन बच्चों की मां सेलीन अचानक एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गईं जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है. ऐसे में सेलीन ने इंस्टा पर बताया कि आप सब जानते हैं कि मैं एक खुली किताब की तरह हूं. मैं पहले कुछ नहीं कहना चाहती थी पर अब बताना चाहती हूं.

लोगों से लगाई गूहार

सेलीन ने बताया कि वो लंबे समय से अपने स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंतित हैं. बता दें कि सेलीन को एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसे Stiff Person Syndrome कहा जाता है. ये बीमारी लाखों में से किसी एक व्यक्ति को होती है इसमें इंसान के शरीर में ऐंठन हो जाती है और वो अपनी नॉर्मल गतिविधियां जारी नहीं रख पाता है. बीमारी के चलते सेलीन को यूरोपियन टूर कैंसिल करने पड़े.

दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर असर

इस बीमारी में इंसान का दिमाग और रीढ़ की हड्डी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं. बीमारी बढ़ने के साथ इंसान के शरीर की अकड़न भी बढ़ जाती है. सिंगर ने दुर्लभ बीमारी के बारे में बात करते हुए बताया कि शरीर में ऐंठन की वजह से उन्हें कभी कभी चलने में भी दिक्कत होती है. कई बार हालत इतनी खराब होती है कि उनके वोकल कॉर्ड्स भी काम नहीं कर पाते. ऐसे में वो चाहकर भी नहीं गा सकती हैं.

