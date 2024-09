तृप्ति डिमरी का डांस देख क्यों भड़क रहे हैं लोग, इस स्टेप को बताया शर्मनाक

नई दिल्ली: एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी (Triptii Dimri) 'एनिमल' के बाद से ही सुर्खियों में बनी हुई हैं. उन्होंने अपनी एक्टिंग के अलावा खूबसूरती से भी देशभर के लोगों का दिल जीत लिया है. वहीं, तृप्ति की बोल्डनेस ने भी हर किसी के होश उड़ाए हुए हैं. अपने हर नए प्रोजेक्ट के साथ वह ज्यादा बोल्ड और बेबाक नजर आने लगी हैं. फिलहाल तृप्ति अपनी अगली फिल्म 'विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो' को लेकर चर्चा में आ गई हैं. फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है, हालांकि, इसके गाने 'मेरे महबूब' की वजह से तृप्ति बुरी तरह से ट्रोल होने लगी हैं.

'मेरे महबूब' में तृप्ति के डांस को देख लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. इस सॉन्ग में तृप्ति और राजकुमार राव हॉट अवतार में दिख रही हैं. वहीं, तृप्ति ने स्टेप्स ने हर किसी का ध्यान खींचा है, जिस पर काफी लोग भड़क पड़े हैं.

From Laila Majnu to this, the Downfall of #TriptiiDimri is CRAZY ! pic.twitter.com/fHnRm06kAE

— CineHub (@Its_CineHub) September 24, 2024