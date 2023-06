Rubina Dilaik Accident: रुबीना दिलैक का हुआ एक्सीडेंट, अभिनव शुक्ला ने बताई ने एक्ट्रेस की हालत

नई दिल्ली:Rubina Dilaik Accident: एक्ट्रेस रुबीना दिलैक टीवी का जाना माना नाम हैं. रुबीना हमेशा किसी ना किसी कारण सुर्खियों में छाई रहती हैं. हालांकि एक्ट्रेस बीते दिन एक कार दुर्घटना का शिकार हो गईं, जिसे सुनकर फैंस काफी चिंतित हैं. रुबीना के पति अभिनव शुक्ला ने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें शेयर कर ये जानकारी उनके चाहने वालों के साथ शेयर की.

एक्टर ने शेयर की तस्वीरें

अभिनव ने जो शेयर की है, उनमें देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस की कार बुरी तरह डैमेज हो गई है. हालांकि रुबीना इस हादसे में बाल-बाल बच गईं हैं, उन्होंने चोट नहीं आई है. पोस्ट में अभिनव ने कार को टक्कर मारने वाले ड्राइवर पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मुंबई पुलिस से एक्शन लेने को कहा है.

रुबीना दिलैक का एक्सीडेंट

रुबीना दिलैक के एक्सीडेंट की खबर मिलते ही फैंस टेंशन में आ गए हैं. हालांकि, उनके पति ने एक्ट्रेस का हेल्थ अपडेट शेयर कर दी थी. एक्टर ने बताया कि वह ठीक हैं और उन्होंने मेडिकल टेस्ट भी करा लिया है. अभिनव शुक्ला ने लिखा, 'हमारे साथ हुआ, आपके साथ हो सकता है.

Happened to us, can happen to you. Beware of idiots on the phone jumping traffic lights. To top it up standing there smiling. More details later. Rubina was in car she is fine, taking her for medical. @MTPHereToHelp @MumbaiPolice request you to take strict action ! @RubiDilaik pic.twitter.com/mOT5FPs4Vo

— Abhinav Shukla (@ashukla09) June 10, 2023