India Vs Australia: 'लाइगर' ने इंडियन टीम के टाइगर्स को किया चियर, इस बॉलीवुड विलेन के साथ आए नजर

नई दिल्ली: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टी 20 में भारत ने कमाल का परफॉर्म किया. इस मैच को जीतने के बाद भारत ने ये सीरीज 2-1 से अपने पाले में कर ली. ऐसे में भारत को चियर अप करने के लिए 'लाइगर' स्टार विजय देवरकोंडा अपने भाई के साथ स्टेडियम पहुंचे थे. दोनों का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

THE #VijayDeverakonda

Cheering & Clapping Along With @ananddeverkonda & @SonuSood

Team INDIA@TheDeverakonda #INDvAUS pic.twitter.com/twUN8iI3Ug

— Vijay Deverakonda Online Fans (@VDRowdiesOnline) September 25, 2022