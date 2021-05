दुनिया की सबसे महंगी दवाई देकर विराट-अनुष्का ने बचाई एक बच्चे की जान

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) और उनकी पत्‍नी अनुष्‍का शर्मा (Anushka Sharma) कोरोना काल में देश के लोगों की मदद के लिए पहले फंड जुटाकर सभी का दिल जीता. एक बार फिर दोनों ने कुछ ऐसा किया कि हर कोई इनका मुरीद हो गया.

@imVkohli & @AnushkaSharma - we always loved you as fans. But what you have done for Ayaansh and this campaign is beyond what we expected. Thanks for your generosity. You helped us win this match of life with a six! Will always be indebted for your help to #saveayaanshgupta pic.twitter.com/vJUozH2o2r — AyaanshFightsSMA (@FightsSma) May 23, 2021

कुछ मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इस कपल ने एक छोटे से बच्‍चे की जान बचाई है. अयांश गुप्‍ता नाम का बच्चा जो स्‍पाइनल मस्‍कुलर एट्रोफी नाम की दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा था, उसकी मदद के लिए विराट-अनुष्का सामने आए.

अयांश के इलाज के लिए दुनिया की सबसे महंगी दवाई जोल्‍गेनस्‍मा की जरूरत थी, जिसकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपये है. बच्चे के इलाज के लिए फंड जुटाने के लिए उसके माता-पिता ने AyaanshFightsSMA नाम से एक ट्विटर अकाउंट बनाया था. जिसके जरिए वह लोगों से मदद की अपील कर रहे थे.

WE DID IT!!! Never thought that this arduous journey we set on to #saveayaanshgupta would culminate this beautifully. Happy to announce tht we have reachd 16 Cr. needed to get #Zolgensma for #Ayaansh. A big thank you to every person who supported us. This is your victory. pic.twitter.com/n0mVl1BvGv — AyaanshFightsSMA (@FightsSma) May 23, 2021

वहीं सोमवार को इस ट्विटर पेज के जरिए यह जानकारी साझा की गई कि विराट-अनुष्का ने किस तरह से उनकी मदद की. इतना ही नहीं ट्वीट कर बच्चे के माता-पिता ने इस कपल का शुक्रिया भी किया.

अकाउंट से ट्वीट कर बताया गया कि कैसे इस मुश्किल सफर का खूबसूरत अंत हुआ, यह हमने कभी नहीं सोचा था. हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अयांश के इलाज के लिए 16 करोड़ रुपये का लक्ष्य पूरा हो चुका है.

Wishing Ayaansh and the family all the happiness. Here’s to his speedy recovery and a long and healthy life God bless https://t.co/7FQdKVxja8 — Emraan Hashmi (@emraanhashmi) May 24, 2021

इतना ही नहीं अयांश की मदद के लिए कई बॉलीवुड सितारों ने मदद का हाथ बढ़ाया था. जिसमें इमरान हाशमी, राजकुमार राव, सारा अली खान और अर्जुन कपूर का नाम शामिल है.

