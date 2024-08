कौन है 'सरकटा' जिसके आतंक से दशहत में चंदेरी के लोग? स्त्री ने उठा दिया पर्दा

Who is Sarkata in Stree 2: हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'स्त्री 2' का बज सोशल मीडिया पर जमकर देखने को मिल रहा है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. ट्रेलर रिलीज के बाद से ही दर्शकों के बीच सरकटे के पीछे का चेहरा जानने की उत्सुकता बढ़ गई थी. अब हम सरकटा कौन है और किस चेहरे को सरकटे के लिए इस्तेमाल किया गया है के राज से पर्दा उठाने वाले हैं.