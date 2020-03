कोरोनाः एक सुर में बॉलीवुड, मोदी जी की बात मान लो दोस्तों

नई दिल्लीः कोरोना के कहर से सभी वाकिफ हैं और जूझ रहे हैं. इससे बचाव को लेकर लगातार सुझाव दिए जा रहे हैं. गुरुवार शाम आठ बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया और लोगों से अपील की कि वे रविवार को जनता कर्फ्यू अपनाएं. इसे लेकर अब उन्हें बॉलीवुड का भी समर्थन मिल रहे हैं. दिग्गज अभिनेता भी कोरोना के प्रति लोगों को सचेत कर रहे हैं साथ ही सेल्फ आइसोलेशन में रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. सभी की अपील है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) को जरूर अपनाएं. इसे लेकर किस एक्टर ने कैसी दी प्रतिक्रिया, एक नजर-

कोरोना को गोली नहीं मार सकतेः धर्मेंद्र

हाल ही में पीएम मोदी की अपील को लेकर बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में धर्मेंद्र ने पीएम मोदी के बयान पर रिएक्शन देते हुए लोगों से कहा कि आप पीएम नरेंद्र मोदी के बयान के मुताबिक ही काम करें. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप कोरोनावायरस को गोली से नहीं मार सकते हैं. वह कहीं भीड़ में छुपा हुआ है.

You can’t kill, CORONAVIRUS with gun. It is somewhere in the crowd. Wait and watch for another 15 days it will die it’s on https://t.co/cYZdlmlOce at home, take it as an opportunity to get rid of some bad habits by doing yoga and exercise. Act according to Modi ji,s speech pic.twitter.com/g7ZQxZzFd5 — Dharmendra Deol (@aapkadharam) March 19, 2020

धर्मेंद्र (Dharmendra) का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं. अपने ट्वीट में धर्मेंद्र ने लिखा, इसके लिए 15 दिन और इंतजार कीजिए और यह अपनी ही मौत मरेगा. घर पर रहें, इस अवसर को योग और कसरत करके कुछ बुरी आदतों को दूर करने के तौर पर लें.

कार्तिक आर्यनः अपनी फेमस स्पीच से समझाया

कार्तिक आर्यन अपने जाने-पहचाने प्यार के पंचनामा अंदाज को लेकर सामने आए हैं और कोरोना को स्टॉप करने की क्यूट अपील कर रहे हैं. वह कहते हैं कि पीएम सर की बात मान लो और कुछ दिन घर पर रहो. सब कुछ बंद है. इकोनॉमी गिरेगी तो मिलकर संभाल लेंगे, लेकिन अभी जरूरी है कि देश को एक बड़ी समस्या से निजात दिलाई जाए.

Social Distancing is the only solution, yet @narendramodi we are with you Sir !! pic.twitter.com/qhQBZSdFAd — Kartik Aaryan (@TheAaryanKartik) March 19, 2020

इसके लिए कम से कम लोगों से मिलिए और जरूरी न हो तो बाहर बिल्कुल मत निकलिए. घर पर रहिए. इस समय को गर्मी की छुट्टिय़ों की तरह सेलिब्रेट मत कीजिए और खासकर यूथ से अपील की वे भी बाहर न निकलें.

जावेद अख्तर ने भी लोगों से की अपील

जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने लिखा: "मैं तहे दिल से यह अनुरोध करता हूं कि जब तक यह आपदा कोरोनावायरस (Coronavirus) मौजूद है. तब तक दूसरों की मदद करने, सूचित करने और समर्थन करने के लिए सभी प्रकार के सोशल मीडिया का उपयोग करें. खुद से वादा करें कि हर दिन ज्यादा से ज्यादा सत्यापित जानकारी लोगों के बीच फैलाएंगे.

Here is a sincere request from the bottom of my heart At least till this calamity corona exists let’s use all kinds of social media to help,inform and support others.Let’s commit ourselves to disseminate verified information personally to as many as we can per day. — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) March 20, 2020

जावेद अख्तर ने इस तरह कोरोनावायरस से बचाव के लिए लोगों से अपील की है. उनके ट्वीट पर फैन्स के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं.

अमिताभ बोले, सेफ रहिए

पीएम मोदी की अपील पर महानायक बच्चन ने भी अपील की और लोगों से खुद को सुरक्षित रखने को कहा. अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर कहा, 'मैं इस जनता कर्फ्यू का सपोर्ट करता हूं. साथ ही मैं देश के उन लोगों को सलाम करता हूं जो जरूरी सेवाओं को जारी रखे हुए हैं. एक बनिए, सेफ रहिए और सावधान रहिए.

T 3475 - I support #JanataCurfew .. 22 March .. 7 am to 9 pm .. I applaud all fellow countrymen who work tirelessly to keep the essential services operational in such extenuating circumstances ..

BE ONE, BE SAFE, BE IN PRECAUTION ! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 19, 2020

इसके पहले अमिताभ बच्चन अपनी एक कविता भी शेयर कर चुके हैं, जिसे खूब शेयर किया गया था. यह कविता कोरोना से बचाव को लेकर अवधी में कही गई था, जिसे काफी पसंद किया गया था.