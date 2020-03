'हिटमैन' रोहित शर्मा ने पीएम और सीएम राहत कोष में किया डोनेट

नई दिल्ली: कोरोना वायरस से तो पूरा देश लड़ रहा है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना वायरस के चलते भूखे पेट सोने को मजबूर हैं. भारत सरकार व राज्य सरकार ऐसे लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर ही रही है. लेकिन कई संस्था और लोग आपस में मिलकर भी लोगों के बीच जाकर उन्हें खाना व राशन दे रही है.

We need our country back on feet & the onus is on us. I’ve done my bit to donate Rs 45 lakhs to #PMCaresFunds, Rs 25 lakhs to CM Relief Fund Maharashtra, Rs 5 lakhs to

Feeding India and Rs 5 lakhs to the Welfare Of Stray Dogs: Rohit Sharma, cricketer (file pic) #Coronavirus pic.twitter.com/WIwAuDi4AT

— ANI (@ANI) March 31, 2020