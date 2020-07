आलिया भट्ट का भाई बताकर राहुल भट्ट को किया जा रहा है ट्विटर पर ट्रोल

मुंबई: एक्टर राहुल भट्ट को आलिया भट्ट का भाई समझकर ट्रोल किया जा रहा है. जिसके बाद राहुल ने ट्वीट कर जवाब दिया कि वह आलिया भट्ट के भाई नहीं है तो उन्हें ट्रोल करना बंद कर दें.

बता दें कि महेश भट्ट और उनकी पहली पत्नी किरण भट्ट के राहुल भट्ट बेटे हैं और पूजा भट्ट के अपने भाई हैं. पर राहुल का भट्ट परिवार से किसी तरह का कोई संबंध नहीं हैं. और आलिया के सौतेले भाई हैं पर राहुल भट्ट परिवार से दूरी बनाकर रखते हैं. लेकिन ट्रोलर्स किसी कंफ्यूजन में आकर हीना एक्टर राहुल भट्ट को ही आलिया का सौतेला भाई समझकर उन्हें भी नेपोटिज्म के नाम पर ट्रोल करना शुरू कर दिया. क्योंकि दोनों के नाम एक ही है और इस वजह से कई ट्विट में राहुल को टैग कर ट्रोल किया जा रहा है जिसपर राहुल ने जवाब दिया.

If u call @aliaa08 a product of #Nepotism then you are harming the entire debate.She is a brilliant ,gifted actor,she is here because she is capable of Carrying a film on her shoulders

Ps- I ain’t her brother so don’t tag me nonsense without verifying who it is u r referring to

