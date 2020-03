शनिवार से दूरदर्शन पर 'रामायण' का प्रसारण

नई दिल्ली: कोरोना से बचाव के लिए पूरे देश में 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है. लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है, इस बीच तमाम सितारे और खिलाड़ी भी अपने फैंस के साथ क्वारनटीन में वे कैसे समय बीता रहे हैं उसे फैंस के साथ साझा कर रहे हैं.

Happy to announce that on public demand, we are starting retelecast of 'Ramayana' from tomorrow, Saturday March 28 in DD National, One episode in morning 9 am to 10 am, another in the evening 9 pm to 10 pm: Minister Information & Broadcasting Prakash Javadekar (file pic) pic.twitter.com/cfDm8N6ggC

