सैफ ने बताया खुद को नेपोटिज्म का शिकार, हो रहे हैं ट्रोल

मुंबई: सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे नेपोटिज्म के खिलाफ लोग जमकर बोल रहे हैं. इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर लोगों ने इसका विरोध भी किया और साथ ही स्टारकिडस की फिल्मों को बहिष्कार करने की भी बात कहीं.

लेकिन इस बीच एक ऐसे एक्टर ने खुद को नेपोटिज्म का शिकार बताया है जिसके बाद से सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है. दरअसल एक इंटरव्यू में सैफ अली खान ने खुद को नेपोटिज्म का शिकार बताया. और कहा कि फिल्मों में परिवारवाद, पक्षपात और कैंप कई तरह की चीजें मौजूद है. लेकिन सैफ के इस बयान के बाद से ही ट्विटर पर सैफ ट्रेंड कर रहे हैं और कुछ लोग तो उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं.

Saif Ali Khan Was A Victim Of Nepotism. He Had To Do Idiotic Films Because Producers Forced Him To Do As He Was A Star Kid & Also Recieved Humiliation On Getting National Award For A Shitty Film Just Because His Mother Was In Jury...

कुछ लोग उन्हें फिल्म हम तुम के लिए बेस्ट एक्टर अवॉर्ड देने पर भी सवाल उठा रहे हैं. लोगों का कहना है कि उनकी मां शर्मीला टैगोर के चलते उन्हें यह अवॉर्ड दिया गया था. इसके साथ ही सैफ को लेकर मिम्स बनाए जा रहे हैं.

Saif Ali Khan in a interview said even i have been the victim of nepotism .

Saif Ali Khan says that, he is the victim of nepotism...

Meanwhile, people be like : pic.twitter.com/8UA9lkECPt

— Himanshu Seth(@tereMaalKaYaar) July 2, 2020