Samsung ने लॉन्च किया Galaxy A51

नई दिल्ली: Samsung ने भारतीय बाजार में अपना सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन Galaxy A51 का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है. इसकी जानकारी ने सैमसंग इंडिया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर के दी.

Get the Awesome #GalaxyA51 with a long lasting battery that keeps your awesomeness going on and on and on. Own now at EMI starting ₹2806 and get Samsung Care+ accidental cover at a special price of ₹699. Buy Now (TnC Apply): https://t.co/LmIs0D712z #Samsung pic.twitter.com/mG2H5Pmit5

— Samsung India (@SamsungIndia) May 27, 2020