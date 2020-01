सऊदी में केरल की एक नर्स कोरोना वायरस की चपेट में

नई दिल्लीः चीन में तबाही मचा रहा कोरोनावायरस भारतीय मूल तक पहुंच चुका है. जानकारी के अनुसार केरल की एक नर्स जानलेवा कोरोनावायरस से संक्रमित पाई गई है. यह नर्स कोट्टायम जिले के एट्टमन्नूर इलाके की है. बताया गया है कि नर्स ने वायरस से संक्रमित एक फिलीपिनी पीड़ित नर्स की देखभाल की थी. चीन में इस वायरस ने 17 लोगों की जान ले ली है और कई लोग इसकी चपेट में हैं.

Kerala Health Minister KK Shailaja on #coronavirus: We are taking all preventive measures in all the districts here. We are paying attention to all symptoms. If any positive cases occur, we will shift them to isolation wards. There is no need to panic. pic.twitter.com/a2YBgA9WvW

— ANI (@ANI) January 23, 2020