राम मंदिर निर्माण से पहले 'मजहबी पॉलिटिक्स' के ठेकेदारों को लगने लगी 'मिर्ची'

नई दिल्ली: अयोध्या में श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण से पहले विवाद शुरू हो गया है. 'मजहबी पॉलिटिक्स' पर अपनी दुकान चलाने वाले नेताओं को मिर्ची लगनी शुरू हो गई. है, पहले शरद पवार का दर्द छलका को अब मुसलमानों को दंगा के लिए भड़काने वाली पार्टी के चीफ ओवैसी भी अपनी छाती पीटने लगे.

असदुद्दीन ओवैसी ने महंत नृत्य गोपाल दास को अपराधी बताकर उनको ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाने पर सवाल उठाया है. महंत नृत्य गोपाल दास को राम जन्मभूमि ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाने का विरोध करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा है. दंगा भड़काने की कोशिश करने वाली पार्टी के लीडर ने अपना दर्द जाहिर किया है.

AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके लिखा, 'सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस को राष्ट्रीय शर्म बताया था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया जिसका सरकार ने गठन किया. इस ट्रस्ट का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है, जिस पर बाबरी मस्जिद को गिराने का आरोप है. न्यू इंडिया में आपका स्वागत है, जहां आपराधिक कृत्यों को सम्मानित किया जाता है.'

SC had called the demolition of Babri a national shame. This is the sequel. An SC-created body, constituted by the govt, has appointed as its president a man who is accused of demolishing Babri

Welcome to New India. Where criminal acts are rewarded https://t.co/HyZ1gYS8eA

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) February 20, 2020