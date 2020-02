पाकिस्तान की BAT पर भारतीय सेनाप्रमुख के इस खुलासे के बाद सदमे में पाकिस्तान

नई दिल्ली: सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए खुलासा किया है कि पीओके में 20 टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं. इन कैंपों में 350 आतंकी मौजूद हैं. पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है. ये सीज़फायर इसलिए तोड़ा जा रहा है ताकि पीओके के इन ट्रेनिंग कैंप से आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराई जा सके. लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है.

सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे ने एक और जानकारी भी देश को दी. ये जानकारी पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम से जुड़ी है. सेनाध्यक्ष ने बताया है कि बैट अब हमारे जवानों पर घात लगाकर हमले नहीं कर पा रहा है. क्योंकि उसके हमले से पहले ही भारतीय सेना बैट को पराक्रम का ट्रेलर दिखा देता है. मौके पर ही उनका खात्मा करता है, पाकिस्तान इस नापाक कोशिश में भी भारत के आगे पस्त है.

Army chief General Manoj Mukund Naravane: There are 15-20 terrorist camps inside Pakistan-occupied-Kashmir where there are around 250-350 terrorists at any time and numbers may fluctuate. pic.twitter.com/1qALwakFZV

पाकिस्तान की बैट एक्शन टीम भारतीय जवानों पर घात लगाकर हमले करने के लिए बदनाम है. भारतीय सेना के पराक्रम के आगे अब BAT भी पस्त हो गई है. हमले से पहले ही सेना कर देती है BAT का 'द एंड' हो जाएगा.

आपको याद दिला दें, 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म किये जाने के आसपास का वक्त था, जब भारतीय सेना ने LOC के केरन सेक्टर में BAT की घुसपैठ रोकने के लिए बड़ा ऑपरेशन किया. पाकिस्तानी BAT के 5 से 6 आतंकियों को मार गिराया. उस वक्त सेना ने दुश्मन से कहा था- लाशें ले जाओ पाकिस्तान, लेकिन ये शौर्य की सिर्फ एक घटना नहीं है.

इस बीच सेनाध्यक्ष का BAT पर दिया गया ये बड़ा बयान पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है. जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि देश के बहादुर जवानों ने BAT की गतिविधियों पर लगाम लगाई है और BAT के एक्शन से पहले ही कई बार उन्हें नाकाम किया है.

Army Chief General, MM Naravane: We have been getting inputs. We have been able to foil (Pakistan Army’s) BAT action attempts even before they have been able to launch them. pic.twitter.com/wIMzPTNm1Q

