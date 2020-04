मूत्र से भरी बोतलें फेंक कर दिल्ली में कोरोना फैलाने की साजिश कर रहे हैं जमाती

नई दिल्ली: भारत ने कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाना शुरू कर दिया था. यहां इसके मामले आना भी कम हो गए थे. अचानक एक दिन निजामुद्दीन के जमातियों की देशभर में फैलने की घटना सामने आ गई. इसके बाद एकाएक कोरोना संबंधित मामलों में काफी तेजी आ गई. जमाती जहां-जहां भी क्वारंटाइन में रखे गए हैं, वहां से उनके परेशान करने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. उन्होंने अस्पतालों में नर्सों से बदमिजाजी की तो कई जगहों पर अनाप-शनाप हरकतें भी कीं. दिल्ली में ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है.

यूरिन भरी बोतलें फेंकी गईं

ऐसे समय जब कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए दिल्‍ली सहित पूरे देश में युद्ध स्‍तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 16B के दिल्ली सरकार के क्वारंटाइन सेंटर में यूरिन से भरी बोतलें फेंकी गई हैं. फ्लैट नम्बर 109 से 112 में रुके जमातियों पर यूरिन से भरी यह बोतलें फेंकने का आरोप है. यह घटना मंगलवार शाम 6 बजे की है. यह बोतलें फ्लैट के पीछे पानी के पम्प के पास बरामद हुईं.

The complaint by civil defence personnel of Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB), on the basis of which the FIR has been registered, states that some people had thrown bottles filled with urine in the premises of the quarantine facility. https://t.co/7cgGeTgt20

— ANI (@ANI) April 8, 2020