कोरोनाः मानेसर में संदिग्ध पांच केस जांच में मिले निगेटिव

नई दिल्लीः भारतीय आर्मी ने मंगलवार को बताया है कि जिन पांच लोगों में कोरोना के प्राथमिक लक्षण दिखे थे. जांच में वे सभी कोरोना निगेटिव पाए गए हैं. हरियाणा के मानेसर में निगरानी केंद्र में चीन के वुहान शहर से आए 252 छात्रों में से पांच व्यक्तियों में खांसी और जुकाम के लक्षण दिखाई दिए थे. उन्हें बेहतर देखरेख के लिए और उपचार के लिए दिल्ली छावनी में भारतीय सेना के बेस अस्पताल में ले जाया गया था.

Indian Army: The five individuals who were isolated at the quarantine camp in Manesar, Haryana as they were showing symptoms of cough and cold, have been tested negative for #CoronaVirus.

