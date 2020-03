कोरोनाः पंजाब में नहीं मान रहे थे लॉकडाउन, लगाना पड़ा कर्फ्यू

चंडीगढ़ः कोरोना, यानी एक को बीमारी और शहर भर को आफत, लेकिन, अफसोस है कि लोग इसे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं और इटली जैसा भयावह उदाहरण सामने होने के बाद भी लापरवाही बरत रहे हैं. यही हाल पजाब में है. यहां लॉकडाउन के आदेश का उल्लंघन होने के बाद कर्फ्यू घोषित करना पड़ा.

संक्रमण रोकने के लिए राज्य में धारा 144 लगाई गई थी, फिर लॉकडाउन कर दिया गया था, लेकिन इसका असर दिखाई नहीं दिया और नए केस सामने आते रहे.

भारत में लॉकडाउन की "अग्निपरीक्षा"! अबतक 8 की मौत, 420 से ज्यादा मामले

सीएम ने की घोषणा

पंजाब में कोरोनावायरस संक्रमण के 31 मामले सामने आ चुके हैं. इसके बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को पूरे पंजाब में 31 मार्च तक कर्फ्यू लागू कर दिया. अमरिंदर ने कहा कि कर्फ्यू में किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी. अगर किसी के लिए बेहद जरूरी हो तो वजह बताने पर उसे तय वक्त के लिए ही रियायत दी जाएगी.

कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी. सोमवार सुबह पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टर अमरिंदर सिंह ने राज्य के मुख्य सचिव और प्रदेश के डीजीपी के साथ 3 घंटे की मैराथन मीटिंग की. इसमें यह चर्चा हुई कि लोग लॉकडाउन को नहीं मान रहे हैं, इसलिए कर्फ्यू लगाना जरूरी है.

ट्रेस नहीं हो पा रहे विदेश से आए लोग

कई लोग विदेशों से लौटे और बाहर और घूम रहे है. एक आंकड़े के मुताबिक पंजाब के 28 लाख लोग विदेशों में रहते हैं. अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द होने के पहले कई लोग पंजाब लौट चुके थे. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दुनियाभर में 28 लाख 19 हजार 835 भारतीय बसे हैं.

कई देशों से पिछले दिनों कई लोग लौटे, जो ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं. इनमें से कई लोगों ने अपने पते और फोन नंबर भी गलत लिखवाए हैं. अकेले जालंधर में 13 हजार एनआरआई हैं, जिन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो रहा है.

एक दिन का वेतन देंगें आईएएस

सोमवार को सरकार ने घोषणा की कि प्रदेश के आईएएस अफसर अपनी एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत फंड में जमा कराएंगे, ताकि प्रदेश में संक्रमित लोगों की मदद की जा सके और व्यवस्था बनाई रखी जा सके.

Government of Punjab: To help those whose livelihood is affected as a result of lockdown to curb the spread of #CoronaVirus, all IAS Officers of Punjab Cadre shall contribute one day salary to Chief Minister Relief Fund. pic.twitter.com/axsFPq3hdw

— ANI (@ANI) March 23, 2020