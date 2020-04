दिल्ली में कोरोना का खतरा बढ़ा, 219 संक्रमितों में से आधे मरकज में गए लोग

नई दिल्लीः दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका है. यहां कोरोना से संक्रमित हुए लोगों की संख्या 219 हो चुकी है. निजामुद्दीन मरकज की गलती का भारी भुगतान करना पड़ेगा. 219 संक्रमित लोगों में 108 मरीज मरकज से जुड़े हैं. यानी आधे मरीज. अब तक दिल्ली में 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई है. मृतकों में शामिल 2 लोग जमात से शामिल हैं. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह जानकारी दी.

सीएम ने दी जानकारी

सीएम केजरीवाल ने बताया कि निजामुद्दीन मरकज से 2046 लोगों को बाहर निकाला गया था. इनमें से 1810 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, जबकि 536 लोग दिल्ली के कई हॉस्पिटलों में भर्ती हैं. सीएम ने जानकारी दी कि इन सारे लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच जारी है.

Out of 2346 people brought from Markaz Nizamuddin,1810 persons quarantined & 536 people admitted to city hospitals; Tests of all 2346 persons are being done. Due to this it is possible that the no. of COVID19 cases in the city might rise in coming days: Delhi CM https://t.co/dOG8OqDHxY

— ANI (@ANI) April 2, 2020