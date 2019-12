जामिया हिंसा पर पुलिस का बयान कहा हमने नहीं चलाई गोली, कई जवान भी हुए हैं घायल

नई दिल्ली: जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस और छात्रों के बीच हिंसा के बाद से ही दिल्ली पुलिस और सरकार की लगातार आलोचना हो रही है. अब इसी बीच दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी किया है जिसमें जामिया में हुई घटनाओं का जिक्र किया गया और उसके बारे में बताया गया. पुलिस ने कहा कि हिंसक प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस की झड़प में कुछ जवानों को भी काफी गंभीर चोटें आई है. दो जवान सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किए गए हैं. हालांकि अभी भी उनकी चोटों के बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं मिली है कि वह गंभीर है या सामान्य.

पुलिस ने कहा नहीं चलाई गोलियां

Delhi Police sources on Jamia Millia Islamia incident: Two persons admitted in Safdarjung Hospital were admitted on their own. The type of injury to these people have suffered is yet to be known. We have not fired anything, but we have recovered empty shell at a residential area. pic.twitter.com/mXZo7zPQ2R — ANI (@ANI) December 17, 2019

बार-बार यह कहा जा रहा है कि पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान गोलियां चलाई. इस बात को सिरे से खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने कभी भी गोलियां नहीं चलाईं. सिर्फ आंसू गैस के गोले ही दागे गए. लेकिन पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि की कि घटनास्थल पर उन्हें बुलेट के खोखे मिले हैं.

आप विधायकों की संलिप्तता की कर रहे हैं जांच

Delhi Police sources on action against AAP MLA and others for their alleged involvement in Jamia Millia Islamia incident on 15 December: Matter is under investigation. Whosoever is involved, action will be taken against them. https://t.co/g2WRBCC8ZW — ANI (@ANI) December 17, 2019

दिल्ली पुलिस की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया कि जामिया कांड में जो आप विधायकों की संलिप्तता का मामला दर्ज कराय गया है, हम उसकी जांच कर रहे हैं. इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है. लेकिन जल्द ही इसपर एक्शन लिया जाएगा.

सीलमपुर में देखते-देखते भड़क गई हिंसा

इसके अलावा दिल्ली के जाफराबाद में शुरू हुए हिंसक विरोध के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला. इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जाफराबाद जो उत्तरी-पूर्वी दिल्ली का हिस्सा है, वहां उपद्रवियों ने आज विरोध मार्च किया, वह भी हिंसक.

Delhi Police sources on Seelampur protest: A protest was scheduled in Jaffrabad,North East Delhi at 2 pm today. People gathered around 1:15 pm&marched towards Seelampur. Initially, protest was peaceful but suddenly violence emerged while they were dispersing. More details awaited pic.twitter.com/J6umQzwOr5 — ANI (@ANI) December 17, 2019

तकरीबन 1:15 बजे तक जाफराबाद के सलीमपुर में लोग इकठ्ठा होने शुरू हो गए. वहां उन्होंने पहले तो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना शुरू किया लेकिन कुछ ही पल बाद अचानक से पथराव और हिंसा फैलने लग गई. लोग इधर-उधर भागने लगे और पुलिस पर हमले करने लगे.

हालांकि, दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि विरोध पर जल्द ही काबू पाया जाएगा.