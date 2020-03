कोरोना के अगले चरण को रोकने की तैयारी जुटी भारत सरकार

नई दिल्ली: अभी तक भारत में कोरोना पाजिटिव मरीजों का आंकड़ा 850 को पार कर चुका है. कोरोना के प्रसार की तेजी में कमी तो दिखाई दे रही है. लेकिन देश के कुछ हिस्सों में स्थितियां नियंत्रण के बाहर हो रही हैं. इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकार ने तैयारी शुरु कर दी है.

कोरोना से लड़ने के लिए एम्स को किया जा रहा है तैयार

स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि एम्स की मदद से देश भर के डॉक्टरों को ट्रेंड किया जा सके, ताकि वो कोविड-19 के मरीजों का बेहतर इलाज कर सकें.एम्स में नेशनल कंसल्टिंग सेंटर भी खोला जाएगा.

Lav Agarwal, Joint Secretary, Health Ministry: Today, there is a need for awareness in the community that preventive measures need to be taken. There is no need to panic. Request people to visit the Ministry of Health's website for do's and don'ts. #COVID19 pic.twitter.com/2Ppw9RzXy5

