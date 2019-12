भारतीय सेना का डबल धमाका, पराक्रम के साथ लहराई अविष्कार की पताका

नई दिल्ली: भारतीय सेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना है. सुरक्षाबलों की संख्या के हिसाब से भी और उत्तम तकनीक व हथियारों के जखीरों के लिहाज से भी. पिछले दिनों भारतीय थलसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत ने आर्मी तकनीकी विकास सेमिनार में कहा था कि भारतीय सेना लगातार नए-नए प्रयोग करते जा रही है. यह प्रयोग सिर्फ जरूरत के हिसाब से नहीं किया जा रहा है बल्कि पहल के हिसाब से भी किया जा रहा है. उसी का एक नमूना दिखाया सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने. मेजर अनूप मिश्रा ने खुद ही एक बुलेटप्रूफ जैकेट को विकसित किया है. यह एक उच्च तकनीक की तैयार की गई सुरक्षाकवच है.

स्नापर भी नहीं भेद पाएगा इस जैकेट को

Delhi: Major Anoop Mishra of the Indian Army with an Army jawan with full body protection bulletproof jacket which Mishra developed. The jacket can withstand even sniper rifle bullets from 10m distance. Mishra was also hit by a bullet on his jacket during deployment in J&K pic.twitter.com/zaj2rYEWsa

— ANI (@ANI) December 24, 2019