पार्टी के अंदर असंतोष की पहली शिकायत पर जजपा प्रमुख दुष्यंत लेंगे 'सॉफ्ट एक्शन'

चंडीगढ़: हरियाणा में आज सुबह तक राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल स्थिर था. सरकार सुचारू रूप से चल रही थी. बुधवार की सुबह पार्टी के उपाध्यक्ष राम कुमार गौतम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद से राजनीतिक हालात बिल्कुल बदल से गए हैं. राम कुमार गौतम ने कहा कि वे सिर्फ पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं. पार्टी में बने रहेंगे. इसके बाद जजपा यानी जननायक जनता पार्टी के प्रमुख और हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वे पार्टी के सीनियर नेता हैं. उन्हें अगर किसी भी चीज से शिकायत थी तो निसंकोच आ कर कह सकते थे या पार्टी के अन्य लोगों को बता सकते थे.

Haryana Dy CM & JJP chief Dushyant Chautala on JJP MLA RK Gautam resigned as party vice president: He is a senior leader, if he has some grievance, he can come&tell the party members. We've not received his resignation yet. Senior party leaders will talk to him&discuss the matter https://t.co/ezMmgGKH1V pic.twitter.com/XxmdLcnkqJ

— ANI (@ANI) December 26, 2019