राज्यपाल से बोले कमलनाथ, 'बहुमत न होने की बात कहना असंवैधानिक'

भोपाल: मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने राज्यपाल के निर्देश के बावजूद फ्लोर टेस्ट नहीं किया. इस पर भाजपा की ओर से शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन अदालत ने इस पर सुनवाई कल तक के लिये टाल दी. अब कमलनाथ ने राज्यपाल की चिट्ठी का जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि आज फ्लोर टेस्ट ना बुलाए जाने पर बहुमत नहीं होने की बात लिखना असंवैधानिक है.

बागी विधायकों को स्वतंत्र किया जाए- कमलनाथ

#MadhyaPradesh CM Kamal Nath's letter to Governor Lalji Tandon further reads, 'Your belief that I should conduct #FloorTest in MP Assembly on 17th March, otherwise it will be considered that I don't have the majority will be unconstitutional because of it being baseless.' https://t.co/7OLOrISXmM

— ANI (@ANI) March 17, 2020