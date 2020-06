अरविंद केजरीवाल बोले, 'दिल्ली सरकार के अस्पतालों में केवल दिल्लीवासियों का इलाज होगा'

नई दिल्ली: कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार के द्वारा किये गए दावे फेल होते नजर आ रहे हैं. दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अस्पतालों में समुचित इलाज करने के सभी दावे झूठे नजर आ रहे हैं. संक्रमण को फैलने से रोकने में केजरीवाल सरकार के हाथ पैर फूल रहे हैं. इस बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में केवल दिल्ली के मूल निवासियों का इलाज होगा जबकि शेष दिल्ली में रहने वाले लोगों को केंद्र सरकार के अस्पतालों में इलाज कराना पड़ेगा.

भेदभाव करने के आरोप

#WATCH Delhi hospitals will be available for the people of Delhi only, while Central Govt hospitals will remain open for all. Private hospitals except those where special surgeries like neurosurgery are performed also reserved for Delhi residents: CM Arvind Kejriwal #COVID19 pic.twitter.com/D47nRhXaUZ

— ANI (@ANI) June 7, 2020