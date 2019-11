तीस हजारी ने देशभर के पुलिस और वकीलों को बना दिया दुश्मन

नई दिल्ली: दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में शनिवार को खाकी और काले कोट के बीच छिड़ा खूनी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है. यही वजह है कि तीस हजारी हिंसा मामले को लेकर अब देश के कई राज्यों में वकीलों का विरोध-प्रदर्शन तेज हो गया है.

राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के वकील अब दिल्ली के वकीलों के समर्थन में उतर आए हैं. और आज हड़ताल के साथ-साथ कामकाज ठप रखने का भी ऐलान किया है. राजस्थान बार काउंसिल ने तो बयान जारी कर यहां तक कह दिया है दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट में वकीलों के खिलाफ जिस तरह की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

दिल्ली से शुरू हुए विवाद का असर उत्तर प्रदेश के सड़कों पर भी दिखने लगा है. यूपी के कानपुर में तीस हजारी कोर्ट की घटना से गुस्साए वकीलों ने एसएसपी ऑफिस पर जमकर पत्थरबाजी की. इसके अलावा उन्होंने पुलिस की गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए. कानपुर में वकीलों ने सिर्फ एसएसपी ऑफिस नहीं बल्कि वीआईपी रोड़ जाम करके गाड़ियों के शीशे तोड़ने के साथ-साथ ट्रैफिक पुलिस की पिटाई भी कर दी. जिसके बाद से हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं.

2 नवंबर को तीस हजारी कोर्ट में पुलिस के साथ झड़प में घायल हुए वकीलों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी इंडिया गेट पर धरना दिया. इसके अलावा दिल्ली के कई कोर्ट में वकीलों की हड़ताल होती दिखी, इस दौरान पुलिस से झड़प के अलग-अलग मामले सामने देखे गए.

#Delhi : Supreme Court lawyers hold protest at India Gate, in support of the lawyers who were injured in the clash with police at Tis Hazari Court on 2nd November.

वकील और पुलिसवालों के बीच हुए झड़प में साकेत और कड़कड़डूमा कोर्ट की हिंसा की चर्चा हर तरफ हो रही है. दोनों ही जगह पर वकीलों की उत्पात कैमरे में कैद हुई है. तस्वीरों में पुलिसवालों पर वकील हमलावर होते दिख रहे हैं. साकेत कोर्ट के बाहर की तस्वीरों में एक वकील बाइक सवार पुलिसवाले को मारता दिखाई दे रहा है. इन तस्वीरों में पुलिसवाला वहां से बचके अपनी बाइक निकालने की कोशिश कर रहा है. लेकिन उग्र वकील पहले उसपर थप्पड़ चलाता रहा और फिर बाइक से जाते हुए पुलिस के जवान को हेटमेट फेंककर मार देता है.

While I stand in solidarity with those lawyers who were shot at & beaten up by police in Tis Hazari court and seek exemplary action against erring officials, I STRONGLY condemn such behaviour by these lawyers outside Saket Court.

It's absolutely shameful.

Amit Chaturvedi