केरल सरकार के अनुरोध पर CAA समर्थक राज्यपाल ने इसके विरोध में पढ़ा प्रस्ताव

तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा में हंगामे के बीच राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ राज्य सरकार के प्रस्ताव को पढ़ा. हालांकि, राज्यपाल ने पहले पढ़ने से मना कर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के अनुरोध पर प्रस्ताव पढ़ा. आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वे इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं लेकिन मुख्यमंत्री के अनुरोध पर वे इसे पढ़ रहे हैं. उन्होंने कई बार कहा कि वे इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं.

पैरा पढ़ने से पहले जताई अपनी असहमति

#WATCH Kerala Governor in state assembly: I'm going to read this para (against CAA) because CM wants me to read this, although I hold the view this doesn't come under policy or programme. CM has said this is the view of government, & to honor his wish I'm going to read this para. pic.twitter.com/ciCLwKac3t

— ANI (@ANI) January 29, 2020